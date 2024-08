Onde assistir a Barcelona x Monaco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Troféu Joan Gamper

Clubes realizam partida amistosa que vale o simbólico título; confira mais detalhes

Barcelona e Monaco entram em campo nesta segunda-feira (12), às 15h (horário de Brasília), em confronto amistoso válido pelo Troféu Joan Gamper. O jogo acontece no Estadi Olímpic Lluís Companys e terá transmissão ao vivo do Barça One, no Pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após duelos contra Manchester City, Real Madrid e Milan, o Barcelona finaliza sua preparação para a temporada 2024/25 disputando o tradicional amistoso diante de sua torcida. E os Blaugranas tentam manter o retrospecto positivo, já que venceram as últimas 11 disputas.

Fazendo os ajustes finais para a estreia no Campeonato Francês no próximo sábado contra o Saint-Étienne, o Monaco realiza seu último teste de pré-temporada. Antes, o clube monegasco enfrentou Servette, Cercle Brugge, Sturm Graz, Feyenoord e Genoa.

