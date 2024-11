Onde assistir a Bahia x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Baiano feminino 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (16), pelo jogo de volta; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Vitória fazem clássico na tarde deste sábado (16), a partir das 15h (de Brasília), no Pituaçu, em Salvador, pelo jogo de volta da final do Campeonato Baiano feminino. A partida terá transmissão ao vivo da TVE, na TV aberta, e também do canal da TVE no Youtube, no streaming (veja a programação completa).

Após vencer o primeiro confronto por 1 a 0, o Bahia entra em campo buscando um novo triunfo, porém fica com a taça em caso de empate. O Vitória, por sua vez, precisa ganhar por dois gols de diferença para conquistar o título, ou por um a mais para levar a decisão aos pênaltis.