Onde assistir a Bahia x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Brasileiro feminino A2 2024

Mulheres de Aço terão a vantagem do empate, após largarem na frente na primeira partida da decisão

Bahia e Sport se enfrentam na noite desta sexta-feira (19), às 21h (horário de Brasília), no Estádio de Pituaçu, pela semifinal do Campeonato Brasileiro feminino A2. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil (veja a programação completa aqui).

O Bahia largou na frente em busca de uma vaga na decisão da Segundona feminina. Na Arena Pernambuco, Ellen e Angela marcaram pelo Bahia, enquanto Géssica descontou para as Leoas - o gol da vitória baiana veio aos 49 do segundo tempo. Agora, tudo se define no Estádio de Pituaçu, com mando das Mulheres de Aço.

O Bahia terá a vantagem do empate para avançar à finalíssima. Em caso de vitória por dois ou mais gols de diferença, a vaga fica com o Sport. Uma vitória das pernambucanas por um gol de diferença encaminha a decisão para os pênaltis.

