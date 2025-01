Onde assistir a Bahia x Porto-BA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano 2025

Na Arena Fonte Nova, equipes duelam pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar

Bahia e Porto se enfrentam neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Arena Fonte Nova, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia, na TV aberta e no Youtube. (confira a programação completa).

O Bahia tenta embalar no Baianão após uma atuação dominante pela Copa do Nordeste, quando goleou o Sampaio Corrêa por 4 a 0, também na Fonte Nova. No entanto, o cenário no estadual é bem diferente: o Tricolor Baiano ainda não venceu na competição com um elenco alternativo, acumulando dois empates e uma derrota nas três primeiras rodadas, ocupando a 8ª posição na tabela.

Já o Porto chega em alta no Baianão e é uma das surpresas da competição. A equipe iniciou a rodada na vice-liderança, com cinco pontos conquistados, fruto de uma vitória na estreia contra o Jacobina e dois empates consecutivos diante de Colo Colo-BA e Atlético de Alagoinhas.