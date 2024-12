Onde assistir a Bahia x Paraguai ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Brasil Ladies Cup 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (19), no Estádio Canindé; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Paraguai se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), no Estádio Canindé, pela terceira rodada do Brasil Ladies Cup 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Com 100% de aproveitamento e liderando o Grupo A, o Paraguai conquistou vitórias sobre o Avaí/Kindermann por 2 a 0 e o Pumas por 3 a 1 nas duas primeiras partidas. O Bahia, por sua vez, ocupa a vice-liderança com quatro pontos. A equipe empatou com o Pumas por 1 a 1 na rodada de estreia e, em seguida, venceu o Avaí/Kindermann por 2 a 1.

