Onde assistir a Bahia x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Equipes se enfrentam pela 12ª rodada do campeonato nacional na base; veja onde assistir

Bahia e Flamengo vão a campo nesta terça-feira (2), às 15h (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O jogo será no Estádio Municipal Reitor Edgard Santos, e terá transmissão ao vivo apenas pela Fla TV, canal do clube carioca no Youtube (clique e confira a programação do dia).

Em boa campanha até aqui no nacional, o Tricolor de Aço ocupa a quinta colocação da tabela com seis triunfos em 11 jogos. No entanto, o time foi derrotado pelo Santos na última rodada e espera reencontrar o caminho das vitórias jogando em casa desta vez. Vencer pode confortar mais ainda o Bahia na zona de classificação para o mata-mata.

Apenas no meio da tabela, o Rubro-negro amarga a nona posição do campeonato. Porém, com um jogo a menos, dependendo dos resultados, pode dar saltos consideráveis na classificação e se aproximar bastante da classificação para as quartas de final da liga. Eles vêm de derrota por 3 a 0 na Gávea para o Fortaleza na última rodada.

Pelo Brasileirão sub-20 de 2022, na última vez em que as equipes se enfrentaram, o Flamengo saiu vitorioso por 3 a 0.

