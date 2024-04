Onde assistir a Bahia x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta terça-feira (30), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira (30), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após vencer o Grêmio por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Bahia volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. A equipe de Rogério Ceni conquistou a classificação após eliminar o Caxias nos pênaltis por 6 a 5. Anteriormente, goleou o Moto Club por 4 a 0.

Do outro lado, o Criciúma chega embalado com a goleada aplicada sobre o Vasco por 4 a 0 em São Januário. Na Copa do Brasil, o Tigre passou pelo Operário VG sem gols na primeira fase e pelo Brasiliense nos pênaltis por 3 a 1 na segunda fase.

"Ah vai ser essa equipe que iniciou? Não. E já vai ter mudanças, por necessidade. [...] Mas ao mesmo tempo, a gente pode vir com outra formação, e isso que o Criciúma vai variar na competição. Não se surpreendam quando a gente vir com dobra de lateral, com três meias, com dois atacantes. Então a gente sempre vai analisar o adversário e ver o que é possível fazer", afirmou o técnico Cláudio Tencati.

