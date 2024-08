Onde assistir a Avaí/Kindermann x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2024

Clubes medem forças pela 14ª rodada da competição; confira mais detalhes

Avaí/Kindermann e Flamengo entram em campo neste sábado (17), às 11h (horário de Brasília), em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2024. O jogo acontece no Estádio Salézio Kindermann e terá transmissão da TV Brasil, TV aberta, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Ocupando a oitava colocação com 18 pontos, o Flamengo está no limite do G8 e vem para a retomada do campeonato tentando se firmar mais por lá. Sem vencer há três rodadas, o time vai em busca dos três pontos fora de casa para acabar com essa sequência ruim.

Já o Avaí/Kindermann faz péssima campanha. Penúltimo colocado com apenas seis pontos somados, o time tenta esboçar uma reação nessas rodadas finais para escapar do rebaixamento. 10 pontos separam o time do primeiro fora do Real Brasília, primeiro fora do Z4 neste momento.

