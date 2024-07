Onde assistir a Áustria x Turquia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Seleções fecham os confrontos das oitavas de final do torneio; confira mais detalhes

Áustria e Turquia entram em campo nesta terça-feira (2), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pelas oitavas de final da Eurocopa 2024. O jogo acontece na Red Bull Arena e terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Possivelmente a maior sensação do torneio até aqui, a Áustria chega motivada para a disputa das oitavas. Com duas vitórias e uma derrota na primeira fase, a seleção austríaca terminou na liderança do grupo D, a frente das renomadas França e Holanda. Além disso, o futebol competitivo apresentado faz pensar que dá para ir mais além.

A Turquia chegou às oitavas como segunda colocada do grupo F. Com duas vitórias e uma derrota na fase de grupos, a seleção do país conta com o apoio da grande massa de turcos que mora na Alemanha para transformar o estádio de Leipzig em um caldeirão. Por outro lado, os comandados de Vincenzo Montella precisarão lidar com a notável ausência do capitão Çalhanoglu.

Os confrontos anteriores entre as duas seleções tem sido bastante nivelado. Nos últimos 17 jogos, são nove vitórias da Áustria, sete da Turquia e um empate. No entanto, no encontro mais recente (um amistoso realizado em março deste ano), os austríacos golearam os turcos em Viena por 6 a 1. Schlager, Gregoritsch (hat-trick), Baumgartner e Entrup marcaram, enquanto Çalhanoglu anotou o único gol dos visitantes.

