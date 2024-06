Onde assistir a Áustria x França ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Euro 2024

Seleções estreiam na Eurocopa nesta segunda-feira (17); confira a transmissão e outros detalhes

Áustria e França entram em campo nesta segunda-feira (17), às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada do grupo D da Euro 2024. A partida acontece na Merkur Spiel-Arena, em Düsseldorf, e terá transmissão ao vivo da CazéTV, no Youtube e na Twitch, e do Prime Video, no streaming (veja a programação completa aqui).

A Áustria, comandada pelo experiente Ralf Rangnick, vive um momento de ascensão. Invicta desde outubro de 2023, com seis vitórias e um empate em sete jogos, a equipe demonstra confiança para sonhar com a classificação no complicado "grupo da morte", composto também por Holanda e Polônia. Nos últimos dois amistosos de preparação para o torneio, a seleção austríaca conquistou uma vitória sobre a Sérvia e empatou com a Suíça.

Do outro lado, a França, atual vice-campeã mundial, chega à competição como uma das grandes favoritas ao título. Comandada por Didier Deschamps, a equipe conta com um elenco recheado de estrelas, como Kylian Mbappé, recém contratado pelo Real Madrid. Nos amistosos realizados neste ano, a França teve um desempenho positivo, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Nos mais recentes confrontos, a seleção francesa venceu Luxemburgo por 3 a 0 e empatou com o Canadá em 0 a 0.

