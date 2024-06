Onde assistir a Austrália x Palestina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa de 2026

Seleções se enfrentam, nesta terça-feira (11), pela última rodada da segunda fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo; confira detalhes

Austrália e Palestina vão a campo nesta terça-feira (11), às 9h10 (de Brasília), no Estádio Retangular de Perth, pela sexta rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo, para o Brasil, confirmada (veja a programação completa).

Com 100% de aproveitamento até o momento, a Austrália busca manter a campanha impecável e terminar a fase de grupos como líder absoluta. A equipe australiana vem embalada pela vitória por 2 a 0 sobre Bangladesh na última rodada.

Do outro lado, a Palestina, também já garantida na próxima fase, busca um bom resultado para se despedir da fase de grupos com moral elevada. A seleção acumuda oito pontos e soma duas vitórias, dois empates e uma derrota, com a única derrota justamente para a Austrália por 1 a 0.

