Onde assistir a Austrália x Estados Unidos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Olimpíadas de Paris 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), pela terceira rodada da fase de grupos da competição; veja como acompanhar na internet

A Austrália enfrenta os Estados Unidos na tarde desta quarta-feira (31), às 14h (de Brasília), no Orange Velodrome, em Marseille, pela terceira rodada do Grupo B do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV+, no streaming, e no Olympics.com, na internet (veja a programação completa aqui).

A Austrália se recuperou da derrota, por 3 a 0, sofrida para a Alemanha na estreia da fase de grupos e ainda pode se classificar com uma das duas melhores seleções terceira colocadas, já que venceu a Zâmbia por 6 a 5 no último jogo. A equipe depende de uma combinação de resultado e, na melhor das hipóteses, não perder para os Estados Unidos, que tem seis pontos.