Onde assistir a Atlético-MG x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Equipes sub-20 medem forças nesta quinta-feira (11), pelo Brasileirão da categoria; confira como acompanhar e outro detalhes

Atlético-MG e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira (11), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. O jogo acontece no Sesc Venda Nova e será transmitido pelo SporTv, em canal fechado. (veja a programação completa aqui).

O Galo, que ocupa a 14ª colocação com 13 pontos, precisa urgentemente para continuar com chances de classificação. A equipe vem de uma derrota por 4 a 1 para o Fortaleza na última rodada e precisa mostrar uma melhora significativa para somar os três pontos.

Do outro lado, o São Paulo, que se encontra na 17ª posição com 10 pontos, também precisa reagir na competição. No entanto, a equipe vem em boa fase no geral, com oito jogos sem perder, incluindo vitórias no Campeonato Paulista e no Brasileiro Sub-20. Na última rodada, o Tricolor venceu o Internacional por 2 a 1 e espera manter a sequência positiva para melhorar a classificação na tabela.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aquio canal da GOAL sobre mercado da bola!