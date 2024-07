Onde assistir a Atlético-MG x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Equipes vão a campo se aproximando da reta final do Campeonato Brasileiro da categoria; veja em que canal assistir na TV

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 19h (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O jogo será realizado no campo do SESC Venda Nova, em Belo Horizonte, e terá transmissão ao vivo através do SporTV, na televisão fechada (clique e veja a programação completa).

Com apenas três vitórias em 13 jogos até então, o Galo ocupa o 16º lugar e está bem distante da zona de classificação para a próxima fase do Brasileirão da categoria. A equipe vem de empate por 2 a 2 contra o São Paulo na última rodada, e está a quatro rodadas sem vencer. Sendo assim, o duelo é essencial para subir colocações na tabela.

O Verdão lidera o campeonato, com 11 vitórias em 13 jogos e um aproveitamento de 84% até aqui - já praticamente garantindo sua vaga no mata-mata. Na última rodada, o time venceu o Botafogo por 3 a 1 no Bruno José Daniel, em Santo André, e a mais recente derrota que sofreu foi para o Internacional, na 11ª rodada, por 2 a 1, fora de casa.

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentaram pela última vez pelo sub-20 no Campeonato Brasileiro de 2022, com vitória Alviverde por 1 a 0.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!