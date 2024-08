Onde assistir a Atlético-MG x Palmeiras feminino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), pela última rodada da primeira fase; veja como acompanhar na internet

O Atlético-MG recebe o Palmeiras na tarde desta quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), na Arena Gregorão, em Contagem, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Galo entra em campo já rebaixando à segundona de 2025. A equipe somou apenas um ponto em 14 jogos. O Palmeiras, por sua vez, entra em campo para confirmar sua vaga no mata-mata. O time está no quarto lugar, com 25 pontos.