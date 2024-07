Onde assistir a Atlético-MG x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (18), no Estádio das Alterosas; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Sem vencer há quatro rodadas, com três derrotas e um empate, o Atlético-MG entra em campo em busca da recuperação. Em 16º lugar, com 14 pontos, o Galo registra um aproveitamento de 35% no Brasileirão sub-20.

Já o Palmeiras está isolado na liderança do torneio nacional, com 33 pontos, nove a mais que o Athletico-PR, que aparece em segundo lugar. Até aqui, soma 11 vitórias e duas derrotas. 84% de aproveitamento.

