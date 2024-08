Onde assistir a Athletico-PR x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20 2024

Equipes definem quem irá para a semifinal do Brasileirão da base; veja quem transmite o duelo

Athletico-PR e Goiás vão a campo pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20 nesta quinta-feira (29), às 15h (horário de Brasília), na Ligga Arena, casa do Furacão, em Curitiba. O jogo terá transmissão ao vivo e exclusiva da Rede Furacão, serviço de streaming por assinatura do clube paranaense (veja aqui onde assistir aos jogos do dia).

Mandante para o duelo decisivo, o Athletico ficou com a quarta colocação da tabela na primeira fase e garantiu o mando por dois pontos acima do rival das quartas. Com uma campanha de dez vitórias em 19 jogos, nos quais o time marcou 51 gols, o Furacão chega motivado para avançar às semis, e contará com o apoio de sua torcida para isso.

O Esmeraldino ficou com o quinto lugar na competição e, por isso, decide fora de casa. No entanto, a equipe também teve um ótimo desempenho na fase inicial, somando 33 pontos, sendo a mesma quantidade de triunfos do rival da partida, porém com dois empates a menos.

O jogo entre as equipes desta edição do Brasileirão sub-20 terminou com vitória rubro-negra por 5 a 3. No ano passado, pelo mesmo campeonato, o Goiás triunfou por 3 a 1.

