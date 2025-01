Onde assistir a ASA x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Alagoano 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), pela segunda rodada da primeira fase; veja como acompanhar na internet

O ASA recebe o CRB na noite deste domingo (16), às 20h (de Brasília), no Municipal de Arapiraca, pela segunda rodada do Campeonato Alagoano de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do NN Play, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Campeonato Alagoano de 2025 conta com oito clubes que, na primeira fase, se enfrentam em turno único. Os quatro melhores avançam às semifinais, enquanto o último colocado é rebaixado. Nas semifinais e finais, os confrontos seguem o formato de mata-mata, com jogos de ida e volta. A equipe com a melhor campanha ao longo do campeonato tem a vantagem de decidir a vaga ou o título em casa. Em caso de empate, o saldo de gols no confronto é o primeiro critério; persistindo a igualdade, a definição vai para os pênaltis.

Na estreia, o ASA ficou no empate sem gols contra o Coruripe fora de casa, enquanto o CRB não jogou devido à desistência do Igaci no estadual. Com isso, todos os jogos do Igaci serão computados como vitória por W.O. para os adversários.