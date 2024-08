Onde assistir a Arsenal x Lyon ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso de pré-temporada

Equipes encerram suas preparações para a nova campanha em duelo no Emirates Stadium; confira os detalhes sobre o último teste

Arsenal e Lyon entram em campo neste domingo (11), às 10h (horário de Brasília), em confronto amistoso de pré-temporada. O jogo acontece no Emirates Stadium e terá transmissão ao vivo do arsenal.com, na internet e no aplicativo ofcicial do clube. (veja a programação completa aqui).

Os Gunners tiveram uma pré-temporada de resultados variados, com vitórias sobre Bournemouth e Leverkusen, uma derrota para o Liverpool e um revés nos pênaltis após vitória no tempo regulamentar contra o Manchester United. Com a Premier League prestes a começar, todos os olhos estarão voltados para Riccardo Calafiori, o mais recente reforço do Arsenal, que pode fazer sua estreia após ficar de fora contra o Leverkusen. Arteta espera que o zagueiro italiano possa fortalecer o setor defensivo, especialmente com as incertezas em torno de Jurrien Timber, que está lidando com uma lesão no pé.

Do outro lado, o Lyon, que terminou em sexto lugar no último Campeonato Francês, também vive um bom momento na pré-temporada. Com três vitórias, um empate e uma derrota, a equipe francesa chega a Londres buscando encerrar sua preparação com chave de ouro antes de enfrentar os desafios da Europa League.

