Onde assistir a Arsenal x Bayer Leverkusen ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso de pré-temporada

Clubes realizam partida amistosa em Londres nesta quarta; confira mais detalhes

Arsenal e Bayer Leverkusen entram em campo nesta quarta-feira (7), às 14h (horário de Brasília), em confronto amistoso de pré-temporada. O jogo acontece no Emirates Stadium e terá transmissão ao vivo do arsenal.com, no Pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Arsenal vai para seu quarto teste de preparação para a nova temporada. Antes, o time venceu o Bournemouth e perdeu para Manchester United e Liverpool. Para o duelo diante dos alemães, existe a possibilidade do italiano Riccardo Calafiori, único reforço trazido até aqui, realizar sua estreia.

Com vitória sobre o Rot-Weiss Essen e empate contra o Lens, o Bayer Leverkusen fará seu terceiro amistoso de pré-temporada. Já contando com seus três contratados na janela (Jeanuël Belocian, Aleix García e Martin Terrier), o clube vai fazendo os ajustes finais para 2024/25.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!