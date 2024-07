Onde assistir a Argentina x Iraque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Olimpíadas de Paris 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela segunda rodada do grupo B; confira a transmissão e outras informações do jogo

A Argentina encara o Iraque na manhã deste sábado (27), às 10h (horário de Brasília), no Groupama Stadium, em Lyon, pela segunda rodada do grupo B do futebol masculino das Olimpíadas de Paris 2024. A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV3, na TV fechada, e da CazéTV, no streaming (veja aqui a programação dos jogos do dia). O Tempo Real da GOAL mostra tudo que acontece no duelo.

Vindo de derrota em uma polêmica estreia, a Argentina está na terceira colocação do grupo, ainda sem pontuar. Os Hermanos entram em campo precisando vencer para seguir na luta por uma vaga na próxima fase. A tendência é que o técnico Javier Mascherano faça alterações na equipe titular.

Do outro lado, o Iraque iniciou a Olimpíada com vitória e lidera o grupo, com 3 pontos. Se vencer, a equipe ficará muito perto da vaga na fase eliminatória. Os iraquianos não têm problemas no elenco para o duelo.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!