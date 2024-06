Onde assistir a Argentina x Guatemala ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Albiceleste realiza último amistoso preparatório antes da Copa América; veja os detalhes e onde assistir ao vivo

Argentina e Guatemala se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 21h (horário de Brasília), em amistoso preparatório para a disputa da Copa América 2024, que acontece entre junho e julho nos Estados Unidos. O jogo será no FedEx Field, em Maryland, no mesmo país do torneio, e terá transmissão ao vivo através do SporTV, na televisão fechada (clique e confira a programação completa).

Atual campeã do continente, a Albiceleste chega para seu último teste antes da Copa América em uma sequência de quatro vitórias seguidas. A mais recente foi contra o Equador, nesta mesma Data Fifa, por 1 a 0. Lionel Messi e companhia perderam apenas um jogo desde a segunda rodada da Copa do Mundo de 2022 - este contra o Uruguai, por 2 a 0, no ano passado.

A Guatemala também está em preparação para a Liga das Nações da Concacaf, que acontece em setembro e a equipe espera chegar longe na disputa. A seleção está invicta há quatro jogos, sendo nove gols marcados e zero sofridos nas últimas duas partidas. Agora, a missão é dura contra a atual campeã da América e do mundo.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!