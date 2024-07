Onde assistir a Argentina x Equador ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa América 2024

Rodeada de favoritismo, atual campeã inicia sua campanha no mata-mata nos EUA; veja tudo o que você precisa saber

Argentina e Equador se enfrentam na noite desta quinta-feira (04), às 22h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos EUA, pelas quartas de final da Copa América 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

A Argentina chega com o pé no acelerador. Na fase de grupos, nada de complicações: três vitórias e três clean-sheets em três partidas, coroando o favoritismo pré-torneio. A grande dúvida para a partida que abre a caminhada da equipe no mata-mata nos EUA é a condição física de Lionel Messi, que ficou de fora da vitória por 1 a 0 sobre o Chile, no último sábado (29), diagnosticado com um problema muscular. O camisa 10 treinou nesta semana junto aos companheiros, mas ainda é tratado como dúvida.

Do outro lado, os equatorianos confirmaram sua vaga contra uma respeitável equipe do México, segurando um 0 a 0 na 3ª e última rodada da fase de grupos e avançando em 2° lugar do Grupo B por conta do saldo de gols. Esta é a segunda vez consecutiva que a La Tri avança ao mata-mata na Copa América nas últimas oito tentativas. O retrospecto diz que chegar às quartas é bem incomum para o Equador, que só conseguiu o feito duas vezes, em 1959 e 1993 - mas o retrospecto será o menor dos problemas contra a poderosa Argentina.

