Onde assistir a Argentina x Canadá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Favorita ao título, seleção liderada por Lionel Messi e Lionel Scaloni visa à terceiro grande título em sequência

Argentina e Canadá se enfrentam na noite desta quinta-feira (20), às 21h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, pela 1ª rodada do Grupo A da Copa América 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Apenas uma vez na história uma seleção conseguiu conquistar três títulos de grandes torneios em sequência (Espanha, com as Euros de 2008 e 2012, além da Copa do Mundo de 2010) - esta, portanto, é a escrita que a Argentina deseja quebrar. Liderada por Lionel Messi, a campeã da Copa América 2021 e da Copa do Mundo no Qatar é uma das favoritas ao título, ao lado do Brasil, tem estado em ótima forma nos últimos meses e espera iniciar sua caminhada com o pé direito.

Enquanto os argentinos já detêm 15 Copas Américas, porém, o humilde Canadá está apenas debutando no torneio, sendo um dos seis times da CONCACAF na competição. E a conquista da vaga veio com requintes, após o time precisar passar pelos playoffs, sem conseguir se postular como um dos quatro melhores da Nations League da CONCACAF. Apesar de não serem considerados favoritos, os canadenses, agora sob o comando de Jesse Marsch, devem ver o torneio como um bom teste pensando na Copa do Mundo de 2026.

