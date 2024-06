Onde assistir a Aparecidense x Tombense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes vão a campo neste sábado (15), em Aparecida de Goiania, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

Aparecidense e Tombense se enfrentam nesta sábado (15), às 17h (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série C de 2024. O palco da partida será o Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiana, mas a partida não teve transmissão oficial confirmada (clique aqui e veja a programação dos jogos).

Com a faca no pescoço, o Aparecidense entra em campo neste sábado precisando de uma vitória crucial para afastar-se da zona de rebaixamento. Ocupando a 15ª posição na tabela, com apenas dois pontos de folga para o descenso, a equipe vive um jejum de cinco partidas sem vitórias, a última delas na estreia do campeonato.

Do outro lado do campo, o Tombense chega com a ambição de entrar na zona de classificação para o mata-mata. Empatado em pontos com o Figueirense, oitavo colocado, a equipe ocupa a nona posição, com 11 pontos. Até aqui, a campanha tem sido regular, com três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aquio canal da GOAL sobre mercado da bola!