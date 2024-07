Onde assistir a São Paulo x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro sub-17

Equipes entram em campo nesta terça-feira (30), pela quinta rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O São Paulo enfrenta o RB Bragantino na tarde desta terça-feira (30), às 15h (de Brasília), no CT Marcelo Portugal, em Cotia, pela quinta rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal do YouTube do São Paulo Futebol Clube (veja a programação completa aqui).

Com apenas uma vitória em quatro jogos, os meninos do Tricolor querem afastar os maus resultados da tabela. Em sua chave, o time está no nono lugar, com apenas três pontos. O líder, Palmeiras, por exemplo, já tem 12, com quatro vitórias. O Red Bull Bragantino está no quinto lugar, com seis pontos. Lembrando que os quatro melhores de cada um dos dois grupos avançam à segunda fase.