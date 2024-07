Onde assistir a Angola x Camarões ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da África para a Copa de 2026

Equipes se enfrentam visando classificação para a Copa do Mundo; veja os detalhes e onde assistir ao vivo

Angola e Camarões entram em campo nesta terça-feira (11), às 16h (horário de Brasília), pela quarta rodada das Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será no Estádio 11 de Novembro, em Belas, e terá transmissão ao vivo para o Brasil pelo Youtube no canal da CazéTV (clique aqui e confira a programação completa).

Em terceiro lugar de seis equipes no grupo D até aqui, a seleção angolana empatou em 0 a 0 seus dois primeiros compromissos das eliminatórias e venceu o mais recente contra a Suazilândia pelo placar mínimo. Jogando como mandante, caso vença a partida, pode conquistar a liderança do grupo, ultrapassando o rival da partida.

Atual primeiro colocado, a seleção de Camarões vem de goleada por 4 a 1 sobre Cabo Verde, além de ter vencido a Maurícia e empatado com a Líbia nas duas primeiras rodadas. Caso empate e a combinação de resultados bata, segue como líder do grupo, mas uma vitória pode isolar a equipe na primeira posição.

A última vez em que as equipes se enfrentaram foi apenas em 2018, ocasião na qual Angola venceu por 1 a 0.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!