Onde assistir a América-RJ x Maricá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca A2

Luta pela parte de cima da tabela é destaque no Giulite Coutinho; veja detalhes

América-RJ e Maricá se enfrentam na tarde desta sábado (6), às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Giulite Coutinho, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca A2. A partida será transmitida pelo Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O América-RJ quer embalar na competição. Após três vitórias seguidas nas três primeiras partidas, o time agora vive uma sequência de quatro jogos se vitória, com apenas dois desses 12 pontos somados. O objetivo, portanto, é voltar a vencer. A equipe é a 5ª colocada, com 11 pontos.

Do outro lado, o Maricá já respira ares mais altos. O time é o 3° colocado, com 13 pontos, a apenas quatro do líder, o Duque de Caxias. Ao lado do Tricolor da Baixada e do Audax-RJ, vice-líder, os três são os únicos até aqui invictos. Mesmo fora de casa, portanto, a expectativa é pontuar.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!