Onde assistir a América-MG x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Coelho luta por vaga no G-8, enquanto o Tricolor, já classificado no Brasileirão, busca manter o ritmo; confira como acompanhar

América-MG e São Paulo se enfrentam deste domingo (18), às 15h (horário de Brasília), na Arena Gregorão, em Contagem, em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão feminino. A partida será transmitida pelo Canal GOAT, no Youtube (veja a programação completa aqui).

O América-MG entra em campo com a necessidade de vitória para garantir uma vaga na zona de classificação do Campeonato Brasileiro Feminino. Com 18 pontos, o time mineiro ocupa a nona colocação, apenas um ponto atrás do Flamengo, que atualmente fecha o G-8.

Do outro lado, o São Paulo chega para o confronto em uma posição mais confortável, ocupando a terceira colocação com 26 pontos e já classificado para o mata-mata. A equipe paulista retorna ao Brasileirão após uma vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, na rodada mais recente. Após esse triunfo, o Tricolor disputou quatro partidas pelo Campeonato Paulista, onde venceu duas, empatou uma e perdeu outra. Agora, o time busca manter o ritmo e garantir uma posição ainda mais favorável na tabela.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!