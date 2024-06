Onde assistir a América-MG x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro sub-20; confira

América-MG e Fluminense entram em campo nesta quarta-feira (30), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. O jogo acontece em Belo Horizonte e não teve transmissão ao vivo do confirmada (veja a programação completa aqui).

O América-MG, que ocupa a 15ª colocação com apenas 9 pontos, atravessa uma fase instável. A equipe não vence há três partidas, somando dois empates e uma derrota. O último tropeço foi na última rodada, quando perdeu em casa para o Goiás por 1 a 0. A campanha irregular coloca o Coelho em uma situação preocupante, distante sete pontos da zona de classificação.

Do outro lado, o Fluminense se encontra em situação similar. O Tricolor carioca está na 14ª posição, com 10 pontos, e também busca reagir na competição. No entanto, a equipe vem de um importante resultado na última rodada, ao vencer o clássico contra o Flamengo por 1 a 0.

