Onde assistir a América-MG x Flamengo feminino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-17

Equipes entram em campo nesta terça-feira (20), pela oitava rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O FAmérica-MG recebe o Flamengo na tarde desta terça-feira (20), às 15h (de Brasília), no Gregorão, em Contagem, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2024. A partida terá transmissão ao vivo dos canais oficiais do Coelho, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na penúltima rodada da primeira fase, o América-MG ainda entra em campo na expectativa de garantir vaga no mata-amta. A equipe, no Grupo A, tem oito pontos, quatro a menos que o primeiro time da zona de classificação, o Corinthians, e está no sétimo lugar. Do outro lado, o Flamengo vem para este duelo para carimbar a vaga. O time está no terceiro lugar, com 12 pontos.