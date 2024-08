Onde assistir a América-MG x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro sub-17 2024

Equipes protagonizam luta por vaga no G-4, após inícios irregulares no nacional da categoria

América-MG e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (07), às 15h (horário de Brasília), na Arena Gregorão, em jogo válido pela 6ª rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida não terá transmissão ao vivo na televisão (confira a programação na íntegra).

O Corinthians segue em busca de uma vaga à próxima fase, após um início bem irregular de campeonato. Até aqui, são apenas seis pontos somados em seis partidas, consequentes de três empates, uma derrota e uma vitória. Um triunfo pode fazer o Alvinegro encostar no Goiás, com nove tentos e que abre o G-4. Um novo tropeço pode ver a distância para a quarta colocação aumentar.

O América não vive situação muito diferente. Os mineiros somam cinco tentos e vêm na 8ª colocação, também com um triunfo, mas com dois empates e dois reveses. O cenário, portanto, é similar: uma vitória os aproxima do topo de cima - apesar de não ser capaz de colocá-los ainda no G-4; uma derrota ou empate pouco ajudam.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!