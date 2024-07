Onde assistir a Alemanha x Hungria ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Anfitriões buscam classificação antecipada para o mata-mata da Euro nesta quarta-feira (19); veja onde assistir ao vivo na TV

Alemanha e Hungria se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 13h (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. O jogo será na MHPArena, em Stuttgart, e terá transmissão ao vivo para o Brasil através do SporTV, na televisão fechada, e do Globoplay, no streaming (veja a programação dos jogos).

Anfitriã do torneio e líder do grupo A, a seleção alemã iniciou a Euro com uma goleada por 5 a 1 sobre a Escócia e deixou bem encaminhada a classificação para a próxima fase. Caso vença este duelo, pulará para seis pontos e estará entre as 16 equipes qualificadas às oitavas de final, com uma bagagem de cinco jogos de invencibilidade.

A Hungria perdeu na estreia para a Suíça e precisa ao menos de um empate para seguir forte na briga pela classificação ao mata-mata. Se perder, ainda terá uma sobrevida contra a Escócia na última rodada para buscar um dos quatro melhores terceiro lugar. A preparação da equipe foi boa nos amistosos e nas eliminatórias, e a expectativa ainda é válida, apesar do adversário ser o favorito.

As seleções se enfrentaram duas vezes em 2022 pela Liga das Nações, sendo uma vitória da Hungria pelo placar mínimo e um empate por 1 a 1. Em 2021, na última Euro, o jogo acabou empatado em 2 a 2.

