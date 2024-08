Onde assistir a Alemanha x Espanha feminino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da disputa do bronze feminino nas Olimpíadas de Paris 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (09), pela disputa de bronze da modalidade feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

A Alemanha enfrenta a Espanha na manhã desta sexta-feira (09), às 10h (de Brasília), no Groupama Stadium, em Lyon, na França, valendo a medalha de bronze da modalidade de futebol feminino nas Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV+, no streaming, e do Olympics.com, na internet (veja a programação completa aqui).

Após uma eliminação surpreendente na semifinal, onde era amplamente favorita, a Espanha busca garantir ao menos a medalha de bronze para não sair de Paris sem conquistar nada. A equipe precisa corrigir falhas defensivas, especialmente diante de uma adversária altamente competitiva. A atacante Paralluelo, responsável por dois gols na partida contra o Brasil, tem se destacado como uma das principais jogadoras.

Por outro lado, a Alemanha, que perdeu para os Estados Unidos apenas na prorrogação, mostrou a sua força com a meio-campista Klara Buhl, do Bayern de Munique, e a atacante Jule Brand, que são capazes de causar grandes dificuldades às adversárias.

