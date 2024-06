Onde assistir a Alemanha x Escócia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Euro 2024

Seleções realizam o jogo de abertura do torneio nesta sexta; confira mais detalhes

Alemanha e Escócia entram em campo nesta sexta-feira (14), às 16h (horário de Brasília), em jogo de abertura da Euro 2024. Válida pela primeira rodada do grupo A, a partida acontece na Allianz Arena e terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Sportv, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Dona da casa, a Alemanha conta com uma geração talentosa e tenta começar o torneio com o pé direito. Ainda evoluindo com Julian Nagelsmann, que chegou em setembro de 2023 e tem apenas oito jogos no comando, a seleção alemã busca dar a volta por cima após resultados pouco animadores nos últimos anos. Nos amistosos desta reta final de preparação, o país empatou sem gols com a Ucrânia e venceu a Grécia por 2 a 1.

Comandada por Steve Clarke desde maio de 2019, a Escócia tem um trabalho mais alicerçado e chega para sua segunda Eurocopa seguida após décadas de ausência. Depois de uma campanha anterior sem vitórias e eliminada na primeira fase, o país tenta fazer diferente desta vez. Em jogos preparatórios no início deste mês, a Tartan Army venceu o amistoso diante de Gibraltar por 2 a 0 e empatou por 2 a 2 com a Finlândia.

