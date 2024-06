Onde assistir a Alemanha x Dinamarca ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (29), em Dortmund; confira a transmissão e outras informações do jogo

Alemanha e Dinamarca se enfrentam na tarde deste sábado (29), às 16h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pelas oitavas de final da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Após encerrar a primeira fase na liderança do grupo A (duas vitórias e um empate), a Alemanha agora inicia uma nova caminhada rumo à quarto título europeu. Os alemães terão o apoio de sua torcida para seguir na competição. "Estou ansioso pelos fãs em Dortmund. É o estádio com mais atmosfera na Alemanha e a multidão vai nos pressionar muito", disse Schlotterbeck.

Do outro lado, a Dinamarca avançou na segunda colocação do grupo C, após ficar na frente da Eslovênia nos critérios de desempate. Os dinamarqueses, que empataram seus três jogos até o momento, buscam a sua primeira vitória na Euro diante dos anfitriões.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!