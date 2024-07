Onde assistir a Alemanha x Austrália ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Olimpíadas de Paris

Seleções femininas estreiam nos Jogos Olímpicos de Paris nesta quinta-feira (25), no Estádio Velódrome; veja onde assistir e outros detalhes

Alemanha e Austrália se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 14h (de Brasília), no Stade Velódrome, em Marselha, pela primiera rodada do Grupo B de futebol feminino das Olímpiadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada, e do Globoplay, no streaming (veja a programação completa).

A Alemanha chega à partida com um retrospecto recente bastante positivo. Nas últimas cinco partidas pelas eliminatórias da Euro feminina, a equipe germânica sofreu apenas uma derrota.

Já a Austrália vem de uma sequência de resultados variados nos últimos amistosos. Em quatro jogos disputados entre abril e julho, a seleção australiana conquistou duas vitórias, um empate e uma derrota.

