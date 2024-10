Onde assistir a Al Tai x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar na Copa do Rei Saudita 2024/25

Sem Neymar, Al Hilal visita o Al Tai nesta terça-feira (29) pelo mata-mata da Copa do Rei Saudita; veja os detalhes

Al Tai e Al Hilal vão a campo nesta terça-feira (29), às 12h05 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Rei Saudita de 2024/25. O jogo será no Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium, em Hail, e não teve transmissão ao vivo confirmada para o Brasil (clique e confira e programação do dia).

O Al Tai vive um momento positivo, acumulando quatro jogos sem perder. Na fase anterior do torneio, a equipe garantiu uma goleada impressionante sobre o Al Khaleej por 5 a 2, com a partida sendo decidida na prorrogação. Desde então, o Al Tai somou mais duas vitórias e um empate pela segunda divisão saudita, onde ocupa atualmente a sexta posição com 11 pontos.

O Al Hilal, por sua vez, carrega consigo uma invencibilidade ainda mais longa. Sob o comando de Jorge Jesus, a equipe ainda não perdeu nesta temporada e segue invicta desde abril deste ano. No entanto, o time entra em campo desfalcado de Neymar, que ficou fora da inscrição do torneio devido a um longo período de recuperação de lesão, após passar cerca de um ano afastado dos gramados.