Onde assistir a Al Taawoun x Al Ahli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Roberto Firmino no Campeonato Saudita 2024/25

Al Taawoun e Al Ahli se enfrentam neste sábado (7), às 14h (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Saudita de 2024/25. O jogo será no Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá, com transmissão ao vivo do Canal GOAT, no Youtube (clique e confira a programação completa).

Nono lugar na tabela da liga nacional com 18 pontos em 12 jogos, o Al Taawoun vem de três vitórias consecutivas e perdeu apenas um de seus últimos oito jogos. Embora a equipe esteja bem encaminhada nas quartas de final da Copa do Rei Saudita, um triunfo nessa rodada é importante para recolocá-la na briga pela parte de cima da tabela.

O time de Matthias Jaissle não vem vivendo a situação esperada pelo investimento no Campeonato Saudita, e está na sexta colocação com 20 pontos. No entanto, seu foco deve estar na Champions League asiática, em que é vice-líder da conferência oeste. Sem Firmino, lesionado, o time quer vencer mais uma e ampliar a sequência invicta de seis partidas.

Na última temporada, o Al Ahli venceu seus dois confrontos diretos contra o Al Taawoun - por 3 a 2 em casa e 1 a 0 fora. A invencibilidade se estende até 2021, quando houve a última vitória dos mandantes no retrospecto.