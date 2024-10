Onde assistir a Al Shabab x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

C. Ronaldo

CR7 e companhia voltam a campo pela liga nacional após a pausa da Data Fifa; veja onde assistir

Al Shabab e Al Nassr se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 15h (horário de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Saudita de 2024/25. O jogo será no Al Shabab Club Stadium, em Riad, e será transmitido ao vivo e exclusivamente pelo Canal GOAT, no Youtube (clique e confira a programação diária dos jogos).

Atual quarto colocado da tabela do Sauditão, o Al Shabab venceu quatro dos seis jogos até aqui e vem superando as expectativas neste início de temporada. A equipe de Vítor Pereira vinha de cinco vitórias consecutivas pela liga e pela Copa do Rei, mas foi superada pelo Damac por 1 a 0 fora de casa na última rodada.

O time de Cristiano Ronaldo vem para mais um ano a brigar pelo principal troféu da Arábia Saudita. Eles ficaram em segundo lugar nas últimas duas edições do campeonato, em vices para os rivais Al Hilal e Al Ittihad, e para mudar essa história, vêm de uma sequência de cinco triunfos nos últimos jogos. Neste início de temporada, foram 11 jogos e apenas uma derrota - na final da Supercopa Saudita.

No retrospecto recente entre os times, o Al Shabab não vence uma partida desde 2021. De lá para cá, foram sete confrontos diretos, cinco vitórias do Al Nassr e dois empates.