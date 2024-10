Onde assistir a Al Nassr x Al Taawon ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo na Copa do Rei Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (29), pelas oitavas de final da competição

O Al Nassr recebe o Al Taawon na tarde desta terça-feira (29), às 14h30 (de Brasília), no King Saud University Stadium, em Riade, pelas oitavas de final da Copa do Rei Saudita 2024/25. A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil (veja a programação completa aqui).

No próximo duelo pela Copa do Rei Saudita, o Al Nassr e o Al Taawon se enfrentam em um confronto de grande rivalidade e histórico desequilibrado. Nos últimos sete anos, o Al Nassr venceu 11 das 16 partidas entre eles, incluindo vitórias expressivas como o 4 a 1 em dezembro de 2023 pela Liga Saudita. Recentemente, o Al Nassr vem embalado com vitórias sobre o Esteghlal FC e o Al Shabab, enquanto o Al Taawoun mostrou força ao vencer o FC Altyn Asyr, mas foi derrotado pelo Al Hilal.