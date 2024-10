Onde assistir a Al Khaleej x Al Ahli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Firmino no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (18), pela sétima rodada da competição

O Al Khaleej recebe o Al Ahli na tarde desta sexta-feira (18), às 11h45 (de Brasília), no Estádio Prince Mohamed Bin Fahd, em Dammam, na Arábia Saudita, pela sétima rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil (veja a programação completa aqui).

Aproveitando a pausa da data FIFA de outubro, o Al Ahli focou em ajustar sua formação. O time de Mathias Janssen, que até agora acumulou apenas sete pontos em seis jogos, conta com estrelas como Mahrez, Toney e Roberto Firmino, mas ainda não conseguiu encaixar o desempenho esperado. A situação é semelhante para os adversários, que também somam sete pontos em seis partidas, e buscam sair de uma posição desconfortável neste início de temporada.

Vale destacar que, na Liga dos Campeões Asiática, o cenário do Al Ahli é bem diferente. A equipe acumula duas vitórias em dois jogos, contra e, liderando a tabela com seis pontos, empatada com o Al Hilal. Nesta segunda-feira (21), o Al Ahli enfrenta o Al Rayyan, do Qatar, às 15h (de Brasília), no Ahmad Bin Ali Stadium, em busca de manter sua invencibilidade e consolidar sua liderança no grupo.