Onde assistir a Al Hilal x Al Taawoun ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita 2024/25

Time de Jorge Jesus quer manter a sequência de vitórias na temporada; por que Neymar é desfalque?

Al Hilal e Al Taawoun vão a campo neste sábado (26), às 15h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Saudita de 2024/25. O jogo será na Kingdom Arena, em Riade, e terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Canal GOAT, pelo Youtube (clique e confira e programação do dia).

Atual campeão da primeira divisão saudita e líder desta temporada com sete vitórias em sete jogos, o Al Hilal vem para mais um jogo da liga nacional sem Neymar - afinal, o jogador ainda não foi inscrito na competição. Mesmo assim, o time de Jorge Jesus segue com um desempenho inabalável e vai atrás de sua 13ª vitória em sequência em 2024/25.

Embora não tenha o mesmo poder econômico, o Al Taawoun fez uma excelente campanha na última temporada da Liga Saudita, finalizando em quarto lugar e conquistando vaga para a Copa da AFC. Agora, a equipe ocupa a sétima colocação na tabela, com 11 pontos em sete jogos, e tentará pintar a zebra no duelo.

No confronto direto, o Hilal defende um tabu de quatro jogos vencendo o Taawoun. Em 2023/24, foram duas vitórias por 3 a 0; em 22/23, uma por 2 a 0 e outra por 4 a 0.