Onde assistir a Al Hilal x Al Ahli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar e Roberto Firmino na semifinal da Supercopa Saudita 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (13), pela semifinal da competição; veja como acompanhar na internet

Valendo vaga na decisão, Al Hilal e Ah Ahli se enfrentam na tarde desta terça-feira (13), às 13h15 (de Brasília), no Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, em Abha, pela semifinal da Supercopa Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Iniciando a temporada do futebol saudita, Al-Hilal e Al-Ahli se enfrentam na semifinal da Supercopa Saudita 2024. Se o jogo terminar empatado no tempo regulamentar, a decisão será definida diretamente nos pênaltis. O time de Jorge Jesus vem a campo com o que tem de melhor, como Bono, Renan Lodi, Malcom, Rúben Neves e Mitrovic. O atacante Michael ainda é dúvida na escalação, já que, segundo a imprensa internacional, negocia sua saída do clube. Do outro lado, a equipe de Matthias Jaissle deve ser escalada com Roberto Firmino, Darisi e Riyad Mahrez como atacantes principais no duelo.