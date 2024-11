Onde assistir a Al Fayha x Al Ahli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Roberto Firmino no Campeonato Saudita 2024/25

Clubes fazem a abertura da 11ª rodada da Saudi Pro League

Al Fayha e Al Ahli se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 11h50 (horário de Brasília), em duelo que abre a 11ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. O jogo acontece no King Abdullah Sports City e não possui transmissão confirmada no Brasil (veja a programação completa de futebol aqui).

Na oitava posição com 14 pontos somados, o Al Ahli sabe que ainda está aquém do esperado. Vindo de vitória na última rodada sobre o Al Raed, o time de Roberto Firmino mira um novo triunfo para seguir subindo na tabela de classificação.

Sem vencer a cinco rodadas, o Al Fayha tenta reagir no campeonato. Primeiro clube dentro da zona de rebaixamento com sete pontos, o clube comandado pelo grego Christos Kontis busca uma vitória para se afastar das últimas colocações.