Onde assistir a Al Ahli x Al Raed ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Roberto Firmino no Campeonato Saudita 2024/25

Clubes entram em campo pela 10ª rodada da Saudi Pro League

Al Ahli e Al Raed se enfrentam nesta sexta-feira (8), às 12h20 (horário de Brasília), em confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida acontece no King Abdullah Sports City e não possui transmissão confirmada no Brasil (confira a programação completa de futebol aqui).

Com apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas, o Al Ahli tenta colocar um ponto final na instabilidade. Nono colocado com 11 pontos, o time de Roberto Firmino vai em busca do resultado positivo para poder subir na tabela e se aproximar dos outros grandes do país.

A campanha do Al Raed é muito parecida. Ocupando a décima posição também com 11 pontos somados, a equipe comandada pelo brasileiro Odair Hellmann mira um bom resultado fora de casa para poder amenizar o 4 a 0 sofrido na última rodada para o Al Khaleej.