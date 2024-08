Onde assistir a Al Ahli x Al Orobah ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Roberto Firmino no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes se enfrentam pela rodada inaugural da Saudi Pro League; veja as prováveis escalações

Al Ahli e Al Orobah vão a campo nesta sexta-feira (23), às 15h (horário de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Saudita de 2024/25. O palco da estreia será o King Abdullah Sports City, em Jeddah, que terá transmissão ao vivo e de graça pelo Canal GOAT no Youtube (veja aqui onde assistir aos jogos do dia).

Após ser eliminado nos pênaltis para o Al Hilal no primeiro compromisso da temporada, pela semifinal da Supercopa Saudita, o time de Roberto Firmino vem para a Saudi Pro League para ter um sucesso que não teve no ano passado. Embora tenha ficado com a terceira colocação no ano passado, por conta do alto investimento e do bom desempenho, o Al Ahli sonha com títulos para este ano.

Enquanto isso, o Al Orobah acabou de subir da segunda divisão do Campeonato Saudita e retorna à elite do futebol do país após dez anos. Na temporada passada, apesar de não ter ganho o título da série B, ficou com o vice da competição e a equipe já está preparada para uma estreia logo contra um dos times com maiores investimentos da liga.

Al Ahli e Al Orobah se enfrentaram pela última vez na temporada 2022/23, pela segunda divisão saudita. No caso, um empate sem gols na ida e uma vitória por 1 a 0 do campeão daquela edição no returno.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!