Onde assistir a Al Ahli x Al Okhdood ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Firmino no Campeonato Saudita 2024/25

Partida é válida pela 8ª rodada da Saudi Pro League; veja tudo o que você precisa saber

Al Ahli e Al Okhdood vão a campo nesta sexta-feira (25), às 15h (horário de Brasília), pela 8ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita. O jogo acontece no Estádio King Abdullah Sports City, em Jedá, e terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no YouTube (clique e confira a programação diária).

O Al Ahli vive um início de nacional oscilante, somando dez pontos nestas primeiras sete rodadas. O time venceu três partidas, mas também perdeu outras três, ainda registrando um empate, o condicionando a um singelo 7° lugar e a 11 pontos do líder, o Al Hilal. Um triunfo poderia alçar a equipe ao G-5.

Do outro lado, o Al Okhdood é apenas o penúltimo colocado, com quatro tentos somados até aqui. O time perdeu cinco das sete partidas e não vive boa fase, conseguindo apenas quatro gols por enquanto. Um triunfo poderia ser o bastante para escapar do Z-3, mas a tarefa é dura.