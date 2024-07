Onde assistir a África do Sul x Zimbábue ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Africanas para a Copa de 2026

Seleções se enfrentam pela quarta rodada do grupo C nesta terça-feira; confira mais detalhes

África do Sul e Zimbábue entram em campo nesta terça-feira (11), às 13h (horário de Brasília), em jogo válido pela quarta rodada do grupo C das Eliminatórias Africanas para a Copa de 2026. A partida acontece no Toyota Stadium, mas não terá transmissão ao vivo para o Brasil (veja a programação completa aqui).

Quarta colocada do grupo com quatro pontos somados, a África do Sul tenta aproveitar o fator casa para ir em busca de sua segunda vitória na campanha. No jogo anterior desta data Fifa, os Bafana Bafana conquistaram um ponto após o empate por 1 a 1 como visitante com a boa seleção da Nigéria.

O Zimbábue vive situação pior. Lanterna da chave com apenas um ponto, a seleção ainda não venceu nas Eliminatórias após três rodadas e vem uma derrota em casa, na última sexta-feira, para a seleção do Lesoto.

