Onde assistir a Afogados x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Pernambucano 2025

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela primeira rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Afogados recebe o Sport de Recife na tarde deste sábado (11), às 18h30 (de Brasília), no Vianão, em Afogados da Ingazeira, pela primeira rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT e TV FPF BetNacional, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Campeonato Pernambucano de 2025 reúne dez clubes em uma primeira fase de pontos corridos, com os seis melhores avançando e os dois primeiros indo direto às semifinais, enquanto os três últimos são rebaixados. As equipes entre 3º e 6º lugar disputam jogos únicos na segunda fase, e as semifinais e a final são decididas em ida e volta, com critérios de desempate como saldo de gols e, se necessário, pênaltis. O time de melhor campanha na primeira etapa garante o mando de campo na finalíssima.

O Sport inicia 2025 com reforços de peso para fortalecer o elenco. Entre as novidades, estão Gustavo Maia, atacante ex-Náutico, e Gonçalo Paciência, centroavante português de 30 anos, que chega após passagem pelo futebol japonês e experiência em ligas da Espanha, Grécia e Alemanha. O clube também conta com Hereda, lateral direito vindo do CRB e com histórico no Náutico. Além disso, o zagueiro Antônio Carlos, com passagem recente pelo Fluminense, é esperado, embora ainda não tenha sido oficializado.

Para o início do Estadual, o Sport confirmou que iniciará a temporada com um grupo alternativo formado majoritariamente por atletas do sub-20.